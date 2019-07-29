Экипажи ударных вертолетов поддержали колонну военной техники с воздуха в рамках масштабного учения на Северном Кавказе

/Военные новости/

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35М 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа обеспечили прикрытие на марше с воздуха колонны боевой техники 49 общевойсковой армии.

Военнослужащие выполнили поиск засад и позиций артиллерии на маршрутах движения техники.

В ходе движения колонн подразделения охраны и обороны выполнили отражение атак диверсионных групп и преодолели условно зараженные участки местности.

Маскировку на всех маршрутах обеспечивали штатные инженерные подразделения и специалисты радиационной, химической и биологической защиты соединения.

В командно-штабном учении на местности задействованы штабы двух общевойсковых объединений, экипажи армейской авиации, а также соединения и воинские части управления и обеспечения общей численностью более 5 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе более 20 вертолетов и самолетов.

Источник: пресс-служба Южного военного округа