"Грозное оружие". Авиаэксперт рассказал об истребителях Су-57

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В России началось серийное производство Су-57.Гендиректор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка обратил внимание на особенности новейших истребителей.

Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.

"Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей. В 2019 году запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов", – говорится в тексте.

В конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что министерство обороны заключило контракт на поставку 76 машин.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с руководителями оборонных предприятий заявил о необходимости перевооружить три авиационных полка ВКС на Су-57.

Генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка рассказал об особенностях новейших истребителей.

"В Су-57 воплощены все последние достижения конструкционных материалов, аэродинамики, электроники, тактики применения алгоритмов вычислительных систем. Он будет, конечно, еще долгие годы развиваться, но уже сейчас он представляет собой грозное оружие, которое желательно быстрее начать использовать в приближенных к боевым или в боевых условиях для того, чтобы выявить какие-то недостатки, внести поправки в элементы. Самолет выполнен с использованием технологии "стелс", был разработан по бесчертежной технологии, то есть создавался электронный макет самолета, за счет чего точность изготовления деталей и узлов очень высокая. Сейчас нужно уделить максимальное внимание качеству сборки этого самолета, соблюдению технологии изготовления деталей. Самолет рассчитан на применение как в Африке, так и практически на Северном полюсе. Остается пожелать разработчику и изготовителю успехов в реализации этой программы", – сказал Виктор Прядка.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru