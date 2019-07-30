Специалисты радиоэлектронной борьбы подавили средства связи противника в горах Армении
Расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в рамках проведения двустороннего ротного тактического учения применили современные комплексы «Инфауна», подавив средства связи условного противника на полигонах «Камхуд» и «Алагяз».
Военнослужащие РЭБ в ходе учения выполнят нормативы по развертыванию комплекса из походного в боевое, усовершенствуют навыки ведения радиоразведки и подавления средств связи условного противника.
Кроме того, специалисты РЭБ отработают действия по нарушению работоспособности и выводу из строя современных систем подвижной спутниковой связи и радионавигационного оборудования с одновременным определением местоположения условного противника.
В двустороннем ротном тактическом учении принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.
Источник: Пресс-служба Южного военного округа
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