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Специалисты радиоэлектронной борьбы подавили средства связи противника в горах Армении

Расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в рамках проведения двустороннего ротного тактического учения применили современные комплексы «Инфауна», подавив средства связи условного противника на полигонах «Камхуд» и «Алагяз».

Военнослужащие РЭБ в ходе учения выполнят нормативы по развертыванию комплекса из походного в боевое, усовершенствуют навыки ведения радиоразведки и подавления средств связи условного противника.

Кроме того, специалисты РЭБ отработают действия по нарушению работоспособности и выводу из строя современных систем подвижной спутниковой связи и радионавигационного оборудования с одновременным определением местоположения условного противника.

В двустороннем ротном тактическом учении принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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