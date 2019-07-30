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Летчики МиГ-29 перехватили воздушные цели противника в небе над Арменией

В рамках двустороннего ротного тактического учения на полигонах «Камхуд» и «Алагяз» летчики истребителей МиГ-29 российской авиационной военной базы «Эребуни» Южного военного округа, дислоцированной в Армении, выполнили перехват воздушных целей условного противника.

Летчики в составе авиационного звена по сигналу «воздушная тревога» совершили парный взлет на полном форсаже, после чего отработали действия в воздухе с элементами сложного пилотирования, а также выполнили перехват скоростных целей, имитирующих самолеты-разведчики условного противника.

Во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны экипажи выполнили поиск указанных целей и совершили по ним электронные пуски ракет.

В двустороннем ротном тактическом учении принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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