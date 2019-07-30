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Около 300 танковых экипажей проводят ночные стрельбы по координатам беспилотных летательных аппаратов

Танковые экипажи Южного военного округа приступили к выполнению боевых стрельб на полигонах по движущимся мишеням с применением беспилотных летательных аппаратов.

Около 300 танковых экипажей ведут стрельбу из пушек современных танков Т-90 и Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м. по координатам полученным от расчетов комплексов БЛА как в дневное, так и в ночное время с использованием тепловизоров.

В свою очередь механики-водители выполняют упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

Боевая подготовка в округе спланирована таким образом, чтобы охватить все основные задачи ведения боя танковым подразделением в наступлении и обороне, в дневное и ночное время.

Данные огневые занятия являются первым этапом комплекса мероприятий боевой подготовки танкистов в летнем периоде обучения.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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