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«Аллигаторы» на учениях в Краснодарском крае уничтожили станции помех противника

В Краснодарском крае в ходе выполнения летно-тактических заданий экипажи вертолетов полка армейской авиации Южного военного округа поразили мишени, имитирующие автоматизированные станции помех радиоэлектронной борьбы условного противника.

При выполнении практических стрельб экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» устроили условному противнику «огненный дождь» путем массированных боевых пусков неуправляемых авиационных ракет усиленного осколочного действия с большим радиусом поражения, а также провели стрельбы с использованием пушечного вооружения.

Более 20-ти экипажей отработали выполнение полетов в заданный район, провели воздушную разведку, обнаружив мишени, обозначающие позиции станций РЭБ условного противника, зашли на цели и открыли огонь на поражение.

В сложной обстановке учебного боя были отработаны задачи по слаженности действий при совершении парных маневров, в том числе при отработке ухода из под удара «противника» и ведении огня.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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