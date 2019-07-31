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Аэромобильные группы высадились в тыл противника под Волгоградом

Аэромобильные группы мотострелкового соединения Южного военного округа, в ходе двусторонних ротных тактических учений уничтожили условного противника на полигоне Прудбой под Волгоградом.

В ходе учения мотострелковые роты совершили марш в район боевого применения в условиях огневых засад и действий диверсионно-разведывательных групп для выполнения поставленных задач.

Передовая группа десанта была скрытно переброшена вертолетами Ми-8АМТШ в тыл условного противника, после высадки осуществила захват плацдарма приземления, уничтожила условного противника и заняла рубеж ведения боя до подхода главных сил.

В учении принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц техники, в том числе: танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С», вертолеты армейской авиации Ми-8 АМТШ.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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