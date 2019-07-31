Более 100 самолетов и вертолетов задействуют в двустороннем учении объединение ВВС и ПВО

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Более 100 самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа будет задействовано в плановом двустороннем учении по управлению авиацией и войсками ПВО с боевой стрельбой.

Под руководством начальника штаба – первого заместителя командующего войсками ЮВО генерал-лейтенанта Сергея Кузовлева группировки авиации и противовоздушной обороны проведут воздушные операции с наступательными и оборонительными целями на территории от Крыма до Каспийского моря, от Абхазии до Астраханской области.

Планом учения предусмотрен вывод авиации из-под удара с аэродромов базирования, дислоцированных в Ростовской области, на Кубани и в Крыму с выполнением передислокации на оперативные аэродромы в Астраханской области, на Ставрополье и в Северной Осетии.

На втором этапе учения группировки ВВС и ПВО отработают отражение ракетного авиационного удара и нанесение огневого удара в районах четырех авиационных полигонов: в Крыму, на Кубани и Ставрополье, двух полигонов учебных центров «Капустин Яр» и «Ашулук» и двух полигонов в акватории Черного и Каспийского морей. В боевом применении будет использовано более 300 зенитных управляемых ракет, более 2,5 тыс. выстрелов зенитной артиллерии, около 100 авиационных средств поражения, включая управляемые ракеты и бомбы.

Планом учения также предусмотрено выполнение задач в составе многоцелевого базового воздушного патруля с привлечением самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России с выполнением условного совместного удара по морским целям и дозаправкой топливом в воздухе.

В рамках отражения ударов крылатых ракет в морской зоне авиация отработает совместно с корабельной группой Черноморского флота, представленной шестью боевыми кораблями.

В двустороннем учении, которое пройдет в период с 6 по 16 августа 2019 года будут задействованы оперативные группы управлений, служб и отделов военного округа, объединений и соединений ЮВО, а также соединения и воинские части ПВО общевойсковых армий, береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, морской авиации Черноморского флота, а также подразделения радиоэлектронной борьбы, связи и материального обеспечения.

Источник: пресс-служба Южного военного округа