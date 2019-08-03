В Южном военном округе стартовали Международные соревнования на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо-2019»

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В Южном военном округе в Кабардино-Балкарской Республике на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в четвертый раз стартовали соревнования горных подразделений «Эльбрусское кольцо» в рамках Армейских Международных игр.

Всего в соревнованиях принимают участие более 70 военнослужащих подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности из 5 стран: Российской Федерации, Республики Индия, Королевства Марокко, Киргизкой Республики и Республики Узбекистан.

Кроме того, задействовано около 10 вертолетов МИ-8 АМТШ 4 армии ВВС и ПВО ЮВО для организации десантирования команд в горной местности.

В ходе первого этапа соревнований участники будут состязаться в лазании по горным склонам одиночно и в связках.

Конкурсантам предстоит проявить навыки в прохождение горной полосы препятствий, которая представляет собой спуски и подъёмы по горным склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутого троса.

Все преграды военнослужащие преодолевают в обмундировании и со штатным вооружением.

Участники соревнований прошли акклиматизацию в высокогорной местности - один из важнейших этапов подготовки, который необходим для адаптации организма на высоте более 3500 метров.

Международные соревнования на лучшее высокогорное подразделение пройдут в период с 3 по 17 августа и завершатся маршем в условиях высокогорья с преодолением различных форм горного рельефа в автономном режиме с восхождением на вершину горы Эльбрус в составе подразделения.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа