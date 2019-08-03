В Керчи военнослужащие приступили ко второму этапу поисковой экспедиции «Аджимушкай-2019»

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В течение первых двух недель августа 2019 года в Крыму пройдет второй этап поисковой экспедиции с участием военнослужащих Южного военного округа и представителей «Поискового движения России».

Об организации и проведении поисковых мероприятий в Черноморском регионе рассказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

«В период с 29 июля по 13 августа будет проведен второй этап поисковой экспедиции «Аджимушкай-2019»» в районе Аджимушкайских каменоломней города Керчь Республики Крым, - уточнил командующий войсками округа.

В ходе проведения первого этапа поисковых мероприятий с участием гидрографического судна Черноморского флота на дне Черного моря удалось обнаружить остатки кораблей и самолетов.

«Были обнаружены самолет «Аэрокобра», останки штурмовика ИЛ-2, пароход «Мария», затонувший в результате навигационной аварии в 1908 году, а также найдены останки немецкой десантной баржи «F-334А»», - перечислил командующий войсками ЮВО результаты первого этапа поисковых работ.

Часть обнаруженных артефактов была поднята с глубины моря на поверхность. На местах гибели в годы Великой Отечественной войны советских воинов моряки Черноморского флота провели памятные мероприятия.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев