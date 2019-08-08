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Специалисты Каспийской флотилии примут участие в поиске потерпевшего крушение самолета МиГ-29 вооруженных сил Азербайджана

Специалисты аварийно-спасательного отряда Каспийской флотилии направлены для участия в совместных мероприятиях по поиску потерпевшего крушение самолета МиГ-29 вооруженных сил Азербайджана.

В составе поискового отряда численностью до 50 человек малое гидрографическое судно «Анатолий Гужвин», спасательное буксирное судно «СБ-45», укомплектованное многоцелевым мобильным комплексом сплошного обследования донной обстановки «ММК-1-100».

Также в поисковых мероприятиях планируется задействовать телеуправляемый подводный аппарат «Фалкон», подводный телеуправляемый осмотровый комплекс «Супер ГНОМ Про» и необитаемый подводный аппарат «Тайгер».

Ориентировочная площадь района поиска более 600 кв.км, глубина – до 40 метров. К поисковым работам отряд Каспийской флотилии рассчитывает приступить через двое суток.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев

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Категория: Новости / Военные новости

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