Около 100 новобранцев соединения приняли Военную присягу на главной высоте России

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Около 100 новобранцев мотострелкового соединения Южного военного округа приняли Военную присягу в Волгограде на Мамаевом кургане.

На торжественном мероприятии присутствовали ветераны Вооруженных Сил России, представители администрации, комитета солдатских матерей Волгограда, общественных и военно-патриотических организаций.

На протяжении месяца с вновь прибывшим личным составом проведен курс начальной военной подготовки, в завершении которого были приняты зачеты по строевой и огневой подготовкам.

После приведения к Военной присяге военнослужащие продолжат службу в подразделениях Гвардейского мотострелкового соединения ЮВО.

Источник: пресс-служба Южного военного округа