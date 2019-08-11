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Около 100 новобранцев соединения приняли Военную присягу на главной высоте России
Около 100 новобранцев мотострелкового соединения Южного военного округа приняли Военную присягу в Волгограде на Мамаевом кургане.
На торжественном мероприятии присутствовали ветераны Вооруженных Сил России, представители администрации, комитета солдатских матерей Волгограда, общественных и военно-патриотических организаций.
На протяжении месяца с вновь прибывшим личным составом проведен курс начальной военной подготовки, в завершении которого были приняты зачеты по строевой и огневой подготовкам.
После приведения к Военной присяге военнослужащие продолжат службу в подразделениях Гвардейского мотострелкового соединения ЮВО.
Источник: пресс-служба Южного военного округа
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