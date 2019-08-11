Команда России одержала победу в этапе «Атлет» международного конкурса «Воин Мира» АрМИ-2019 в Армении

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На горном полигоне (Тавушская область) минобороны Республики Армения завершился победой команды из России этап военно-спортивных состязаний «Атлет» международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Мира» армейских международных игр.

Состязания проводились в два этапа, в период с 8 по 9 августа на учебно-материальной базе минобороны Армении. В первый день военнослужащие соревновались в подтягивании на перекладине, метании гранат и ножей на точность и дальность, бег на 100 метров и силовой комплекс упражнений для военнослужащих женского пола.

На втором промежуточном этапе военнослужащие-мужчины состязались в военно-спортивном пятиборье протяженностью 1,5-2 км по пересеченной горно-лесистой местности с метанием ножей и ручных гранат на точность и дальность, стрельбе из автомата Калашникова по трем целям на дальности 150, 250 и 300 метров по фронту

После подведения военно-спортивных состязаний этапа «Атлет» среди мужчин и женщин команда из России одержала победу, на втором месте команда из Казахстана, на третьем месте спортсмены из Армении.

По результатам проведенных этапов «Профессионал», «Эрудит» и «Атлет» лидирующее место занимают военнослужащие из Армении, на втором месте с небольшим отрывом от лидеров, команда России и третье место в почетном списке участников занимает команда Казахстана.

Следующий литературно-художественный и танцевальный творческий этап «Кавалер» и «Сударыня» международного конкурса «Воин Мира» будет проводиться 10 августа в киноконцертном зале кадетского лицея минобороны Армении им. Монте Мелконяна.

Справочно:

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Мира» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа