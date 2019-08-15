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На Кубани эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 применила управляемые ракеты

В Краснодарском крае в ходе масштабного двустороннего командно-штабного учения эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 уничтожила заглубленные командные пункты условного противника ракетами класса «воздух-поверхность». Экипажи самолетов выполнили более 20 вылетов на поиск и уничтожение командного пункта.

Выполнение учебно-боевых задач осуществлялось в сложной помеховой обстановке в условиях активного радиоэлектронного подавления.

Полеты проходили на скоростях от 700 до 750 км/ч и на высоте до 3000 м.

Ранее звено штурмовиков Су-25 было перебазировано с Кубани на грунтовый аэродром в Ростовской области, где были дозаправлены и вооружены управляемыми ракетами.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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