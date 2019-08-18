731 призывник находится в розыске в Забайкалье за уклонение от службы

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В длительном розыске за уклонение от военной службы находится 731 призывник в Забайкалье. Такие данные приводит на своем сайте краевая прокуратура.

«Несмотря на исполнение требований Генерального Штаба Вооруженных сил РФ о направлении в войска призывников, в длительном розыске находится 731 гражданин призывного возраста. Совместные с органами внутренних дел розыскные мероприятия не привели к установлению их местонахождения», - говорится в сообщении.

Из-за того, что им не вручили повестки, в отделы военного комиссариата края не явились свыше 700 граждан. Из них в военный комиссариат Читы – 692 человека, в отделы военного комиссариата края – 39 человек.

«Несмотря на полное укомплектование военно-врачебных комиссий края врачами-специалистами, осуществляющими медицинский осмотр призываемых на военную службу граждан, с краевого призывного пункта поселка Антипиха по медицинским показаниям возвращен 41 призывник», – добавили в прокуратуре.

Этот факт послужил основанием для проведения прокурорской проверки.

Источник: https://zab.ru/news/118555_731_prizyvnik_nahoditsya_v_rozyske_v_zabajkale_za_uklonenie_ot_sluzhby