Военный эксперт рассказал об особенностях учений "Центр-2019"

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В учениях "Центр-2019" примут участие более 128 тысяч военных, сообщили в Минобороны РФ. В эфире радио Sputnik военный политолог Александр Перенджиев обратил внимание на место проведения учений.

Более 128 тысяч военных из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Руководить учениями будет начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. В маневрах задействуют войска Центрального и Восточного военных округов, Каспийской флотилии, Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил, также в них примут участие представители Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Как уточняет департамент, к учениям привлекут "более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения". Ведомство добавляет, что будут отрабатываться вопросы борьбы с международным терроризмом на центрально-азиатском стратегическом направлении.

Основные действия пройдут на российских полигонах Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский, Алейский, Ашулук, Сафакулево. На полигонах стран-партнеров по отдельным планам отработают борьбу с боевиками.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев рассказал об особенностях этих учений.

"В этих учениях участвуют не только войска Центрального военного округа, но и воинские подразделения других стран. Одним из интересных моментов может быть участие воинских подразделений Узбекистана. Уже традиционно участвуют воинские подразделения стран ОДКБ, Китая, Монголии. То, что учения проходят именно в Центральном военном округе, одном из самых больших в России, не создает никаких разговоров о том, что это может представлять для кого-то угрозу. Ведь если учения на западе, то сразу вопросы, не пытается ли Россия угрожать странам Европы, поднимается шум. А Центральный округ как раз посередине, и это показывает, что это именно учения", – отметил Александр Перенджиев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/