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На Ставрополье спецназ отработал задачи наведения самолетов на группировку войск противника

В Ставропольском крае завершилось тактико-специальное учение с подразделениями специального назначения Южного военного округа.

Группы спецназа ранее десантировались с высоты 2 тыс. м на современных парашютных системах «Арбалет-2» из вертолетов Ми-8АМТШ в тыл условного противника.

Военнослужащие вскрыли местонахождение основных сил и передали координаты на командный пункт. Затем спецназовцы отработали диверсионные действия по выводу из строя средств связи и систем управления условного противника.

Полученные координаты были переданы экипажам оперативно-тактической авиации, которые применили высокоточные управляемые ракеты.

Действия подразделений специального назначения контролировались с помощью комплексов беспилотной авиации, сопровождавших наземную часть учения.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц техники.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев

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Категория: Новости / Военные новости

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