Акция «Военная служба по контракту – Твой выбор!» пройдёт в Волгограде

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1 сентября 2019 г. с 11 до 14 ч. в центральном парке культуры и отдыха Волгограда пройдет акция «Военная служба по контракту – Твой выбор!».

Все желающие смогут пройти профессиональный и психологический отбор и определить свою годность к военной службе по контракту в Вооруженных силах России. Специалисты жилищного обеспечения по Волгоградской области предоставят информацию по обеспечению военнослужащих по контракту служебным жильем и включению в накопительно-ипотечную систему.

Перед жителями и гостями города выступит ансамбль песни и пляски Южного военного округа, лауреаты Всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира», ансамбль «Казачья воля», и другие эстрадные творческие коллективы Волгограда.

Вниманию посетителей будут представлены образцы современной техники и вооружения, в том числе: современные танки Т-90А, боевые машины пехоты третьего поколения, самоходные артиллерийские орудия «Хоста», бронетранспортеры, стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны и, а также современная экипировка.

Самой эффектной частью мероприятия станет пролет многоцелевых вертолетов Ми-8 с флагами Российской Федерации, штурмовиков Ми-28 «Ночной охотник», ударных вертолетов Ми-35, Ка-52 «Аллигатор», штурмовиков Су–25 «Грач», фронтовых бомбардировщиков Су-24М, Су-34, истребителей Су-30 и Су-30СМ.

Военнослужащие разведывательного батальона мотострелкового соединения проведут показательные выступления рукопашного боя, а также воины-спортсмены продемонстрируют уровень физической подготовки и силового экстрима военнослужащих, проходящих службу по контракту. В парке также развернута полевая кухня, где всем желающим будет предложено попробовать ароматную солдатскую кашу с тушенкой.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа