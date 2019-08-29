В Армении артиллеристы уничтожили в горах лагерь противника в ходе дивизионных командно-штабных учений

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Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в рамках двусторонних командно-штабных учений в горной местности уничтожили лагерь условного противника с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В ходе учения на полигоне Алагяз артиллеристы при поддержке расчетов БЛА провели разведку целей условного противника и подготовили данные для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами «Акация», минометами 2С11 «Сани» и реактивными системами залпового огня «Град».

При проведении активной фазы учения артиллерийские расчеты проведут стрельбы по одиночным и групповым целям на дальность от 1 до 20 км, применяя навыки работы на навигационной аппаратуре, баллистической станции, гирокомпасе и современных средствах связи.

Двусторонние командно-штабные учения проводятся в период с 26 августа по 01 сентября. Ежедневно в них принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа