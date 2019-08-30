В День знаний в Аксайском казачьем кадетском корпусе пройдет урок мужества

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2 сентября в Аксайском Данилы Ефремова казачьем кадетском корпусе, расположенном в Ростовской области, пройдут торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний.

В торжественных мероприятиях примут участие представители командования Южного военного округа, областной и городской администраций, ветераны, воспитанники училища и их родители.

На плацу кадетам-пятиклассникам вручат символический «Ключ знаний» и звонок, который прозвенит перед строем и даст старт новому учебному году.

В актовом зале с воспитанниками кадетского корпуса проведут урок Мужества и расскажут о выдающихся полководцах и подвигах героев-военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

В День знаний Аксайский казачий кадетский корпус откроет свои двери для 40 новых учеников, которые успешно прошли вступительные испытания и доказали, что достойны почетного звания «кадет».

В этом году 15 выпускников корпуса стали курсантами высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, в том числе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, Михайловской военной артиллерийской академии, Московского высшего общевойскового командного училища и Новосибирского высшего военного командного училища, а также Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус открыл свои двери 21 января 2005 года. Инициатором его создания выступил войсковой атаман Всевеликого войска Донского казачтего генерал В.П. Водолацкий и глава Аксайского района В.И. Борзенко.

С 2005 года корпус носит имя первого казачьего генерала атамана Данилы Ефремова. Обучение и воспитание кадет в корпусе проходит под девизом: «Жизнь – Родине, душу – Богу, честь – никому!».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа