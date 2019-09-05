Владимир Синяговский: Вопросам поддержки военных моряков будем и впредь уделять особое внимание...

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Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский на встречи с личным составом Новороссийской военно-морской базы рассказал о законотворческой деятельности и поздравил моряков с юбилеем создания базы.

"Примите самые искренние поздравления с 25-летием со дня образования Новороссийской Военно-Морской базы Черноморского флота, - отметил депутат, - Для жителей города-героя Новороссийска этот праздник имеет особое значение, ведь вся история города-героя связана с морем, ратным подвигом военного моряка. Мы глубоко признательны морякам Новороссийской Военно-Морской базы за высокий профессионализм, мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий стихийных бедствий в Новороссийске. Низкий поклон ветеранам флота за сохранение традиций, за активную жизненную позицию. В этот праздничный день желаю вам, уважаемые моряки-черноморцы, и вашим семьям доброго здоровья, счастья и благополучия!"

За большую военно-патриотическую работу по воспитанию подрастающего поколения, молодых граждан России Владимир Синяговский вручил благодарственные письма наиболее отличившимся в боевой подготовке военнослужащим.