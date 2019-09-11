В Карачаево-Черкесии молодые лейтенанты 49 армии Южного военного округа сдадут первые экзамены в войсках

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В Карачаево-Черкесии под руководством командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа начались сборы с прибывшими лейтенантами - выпускниками военных вузов 2019 года.

Командованием армии организованы комплексные занятия по всем аспектам воинской службы. Молодые офицеры сдадут зачеты по физической и огневой подготовкам, вождению боевых машин и знанию своих должностных обязанностей.

Мероприятие направлено на обеспечение скорейшей адаптации выпускников военных вузов к службе в войсках, формирование единых подходов к организации повседневной деятельности.

Результаты сборов будут озвучены на подведении итогов, где каждому молодому офицеру будет поставлена объективная оценка, а командирам частей выданы рекомендации по скорейшей и качественной постановке в строй молодых офицеров. Всего к сборам привлечено около 120 молодых офицеров.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа