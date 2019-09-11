Операторы ПТРК «Штурм-С» Южного военного округа в Абхазии уничтожили бронетехнику условного противника в горах Кавказского хребта

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Военнослужащие противотанкового подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приступили к отработке учебных задач по уничтожению бронетехники условного противника в ущельях и предгорье Кавказского хребта.

На полигоне Цабал личный состав с применением противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» совершенствует навыки по скрытному занятию огневых позиций, выполняет нормативы по развертыванию комплексов с отработкой элементов стрельбы. Стрельбы с электронными пусками ракет, выполняются по неподвижным и движущимся целям на дальностях до 5 тыс. м.

В завершении летнего периода обучения в конце сентября на одном из полигонов Краснодарского края военнослужащие противотанкового подразделения военной базы проведут тактическое учение с боевой стрельбой. Каждому оператору «Штурм-С» на многоцелевых тягачах легкобронированных МТЛБ предстоит поразить более 30 мишеней, имитирующих танки и бронетранспортеры условного противника.

Ранее на занятиях противотанковые расчеты соединения прошли обучение на современных компьютерных тренажерах, предназначенных для подготовки операторов ПТРК. Тренажер отображает траекторию полета ракеты, движение наземных и воздушных целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности.

Обучение на тренажерах позволяет экономить средства и время на этапе подготовки военнослужащих к выполнению боевых стрельб.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа