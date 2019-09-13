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Спецназ Южного военного округа отрабатывает способы беспарашютного десантирования в преддверии международного учения «Дружба-2019»

Группы спецназа Южного военного округа на Кубани приступили к отработке беспарашютного десантирования с военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ в рамках подготовки к российско-пакистанским учениям «Дружба-2019».

К тренировкам привлечено более 100 военнослужащих роты специального назначения 49 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Ставрополе.

«Освоение способа беспарашютного десантирования позволяет выполнить высадку тактического десанта в местах, где ограничена возможность посадки вертолета на землю, в частности, на склонах гор, а также в лесном массиве», - пояснил командир роты специального назначения ЮВО майор Сергей Егоров.

После десантирования военнослужащие отработали порядок организации обороны района высадки подразделений, огневых засад и отражение нападения условных террористов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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