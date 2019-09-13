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Более 1 тыс. танкистов Южного военного округа провели танки под водой на полигоне Прудбой под Волгоградом

Более 1 тыс. танкистов из воинских частей и соединений ЮВО, дислоцированных в Южном и Северо-Кавказском Федеральных округах, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии и Армении в летнем периоде обучения прошли специальный курс подготовки вождения танка под водой на специализированном комплексе полигона Прудбой в Волгоградской области.

В течение двух месяцев в составе учебных групп механики-водители в специальном  бассейне обучились применению аварийно-спасательных средств, после чего прошли практические занятия по преодолению водных преград по дну водоема на танках Т-72Б3 и Т-90.

В ходе подводного вождения танкисты в условиях нулевой видимости, ориентируясь по приборам, преодолели водную преграду шириной более 50 и длинной около 100 метров на глубине до 5 метров.

Основная сложность при отработке специальных упражнений заключается в управлении танком по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов с учетом русла и скорости течения.

Также танкисты обучились действиям при затоплении боевой машины, используя изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, которые позволяют находится под водой до 1 часа.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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