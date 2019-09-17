Экипажи вертолетов Южного военного округа обеспечили радиоэлектронное подавление средств ПВО условного противника на Юге России

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В рамках двустороннего тактического учения мотострелковых подразделений 49 общевойсковой армии Южного военного округа экипажи вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО обеспечили радиоэлектронное подавление радиотехнических средств противовоздушной обороны условного противника.

По замыслу мероприятия, экипажам вертолетов Ми-8МТПР предстояло вскрыть систему ПВО «противника» и с помощью уникальной станции активных помех подавить радиоэлектронные системы управления войсками и оружием. Также была обеспечена групповая защита вертолетов Ми-35, которые нанесли тактический авиационный удар по вскрытым объектам противовоздушной обороны условного противника.

Уникальная станция активных помех, установленная на вертолетах Ми-8МТПР, позволяет обеспечивать групповую защиту самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, наземной техники и кораблей от воздушных атак и огня средств ПВО противника в радиусе нескольких сотен километров.

Двусторонние учения проходят на полигонах в Краснодарском и Ставропольском краях. К ним привлечены более 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной и специальной техники подразделений противовоздушной обороны, а также самолеты и вертолеты 4-й армии ВВС и ПВО.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа