В Армении стартовала подготовка снайперов Южного военного округа в ведении учебных «дуэлей» в горно-лесистой местности

/Военные новости/

На полигоне Камхуд российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, стартовала подготовка военнослужащих подразделения стрелковой роты (снайперской) в ведении учебных «дуэлей» в горно-лесистой местности.

В течение месяца снайперы изучали теорию и на практике осваивали правила индивидуального прицеливания и выбора наиболее важных целей на дальностях от 100 до 2 тыс. метров, с использованием прицельного оборудования снайперской винтовки Драгунова. На занятиях по военной топографии военнослужащие научились ориентироваться в незнакомой местности по карте с применением дальномеров, метеостанций и приборов навигации. С целью повышения выносливости и адаптации к высокогорной местности со снайперами проводились марш-броски с полной выкладкой на короткие и длинные дистанции по пересеченной местности и преодолением общевойсковой полосы препятствий.

В ходе проведения снайперских дуэлей военнослужащие отрабатывают ранее полученные навыки индивидуального прицеливания, выбора экипировки, маскировки и ориентирования с полученным опытом на «курсе выживания» в горно-лесистой местности.

Снайперы будут выполнять в роли диверсионной группы, обозначенной замаскированными воздушными шарами, а другие будут действовать в роли снайперской группы, где обе стороны одновременно обучаются выбору позиций для ведения огневого поражения, маскировке и ведению прицельного огня по наиболее важным обнаруженным целям со сменой позиций и скрытном передвижении на огневых участках.

В подготовке снайперов, которая завершится стрельбой огневыми группами по целям условного противника, привлечено более 100 штатных и внештатных снайперов соединения ЮВО.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа