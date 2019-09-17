В горах Абхазии военнослужащие Южного военного округа приступили к соревнованиям на звание лучшего войскового разведчика

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В Абхазии в рамках лагерного сбора разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа стартовали трехдневные соревнования на звание лучшего войскового разведчика.

В ходе мероприятия на горном полигоне Цабал личный состав соперничает в теоретических и практических знаниях по программе боевой подготовки. Военнослужащие проходят испытания армейским рукопашным боем, сдают нормативы по использованию различных современных технических средств разведки, в их числе переносные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Также в программу соревнований входит специальная полоса разведчика – это уникальный учебно-тренировочный комплекс, для подготовки военнослужащих к выполнению боевых задач в горно-лесистой местности.

На маршруте протяженностью около 1 км сооружено 23 объекта, при прохождении которых разведчики преодолевают задымленный участок, «обстрелы» холостыми патронами, испытывают на себе воздействие подрывных имитационных средств.

Наиболее сложными препятствиями полосы считаются водная переправа и участок подземных коммуникаций протяженностью до 30 м.

В завершающий день соревнований разведчики военной базы продемонстрируют мастерство в организации диверсионных мероприятий в тылу условного противника, а также сооружении ночлега с использованием подручных средств и природного ландшафта.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа