В Ставрополе в День города состоится информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор»

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21 сентября в 12 часов в День города Ставрополя состоится информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор», которая пройдет на территории филиала парка «Патриот» и мультимедийного интерактивного музея «Россия-моя история».

Акция проводится командованием 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и Администрацией Ставропольского края и города Ставрополя.

На празднике состоится передача исторических копий Знамени Победы и 476-го стрелкового полка, защищавшего край в годы Великой Отечественной войны Губернатору Ставропольского края, церемония вступления в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», военнослужащие десантно-штурмового подразделения продемонстрируют приемы рукопашного боя, а авиационные группы 4 Армии ВВС и ПВО ЮВО совершат воздушный пролет над городом.

Любой желающий сможет пройти профессиональный и психологический отбор и определить свою годность к военной службе по контракту в Вооруженных силах России. Специалисты жилищного обеспечения по Ставропольскому краю разъяснят информацию по обеспечению военнослужащих по контракту служебным жильем и включению в накопительно-ипотечную систему.

Вместе с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым с приветственной речью в адрес участников и гостей акции, выступит командующий 49 общевойсковой армией ЮВО генерал-майор Михаил Зусько. В заключение поздравительной речи будут вручены государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим ЮВО и целевые жилищные займы и ключи от служебных квартир.

Для статического показа будет представлено новейшее вооружение, военная техника, современная экипировка военнослужащего и стрелковое оружие, в том числе бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивная система залпового огня «Град-М», артиллерийская установка «Нона» и БМД-2, ремонтно-эвакуационная машина (РЭМ-КЛ), а также автоматические и противотанковые гранатометы.

Перед жителями и гостями города выступят артисты Центрального дома Российской армии и ансамбля песни и пляски Южного военного округа и другие эстрадные творческие коллективы Ставропольского края.

На территории парка также будет развернута полевая кухня, где всем желающим предложат попробовать солдатскую кашу с тушенкой и чаем.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа