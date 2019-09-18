Во Владикавказе состоится акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор»

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21 сентября в 11 часов в День Республики Северная Осетия-Алания и города Владикавказа состоится информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор», которая пройдет на улице Кесаева рядом с набережной реки Терек.

Акция проводится командованием 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и Администрациями Республики Северная Осетия-Алания и города Владикавказа.

В 12 часов состоится передача исторических копий Знамени Победы и Знамени 10-й гвардейской стрелковой Печенгской дважды Краснознамённой, орденов Александра Невского и Красной Звезды дивизия, оборонявшей город в годы Великой Отечественной войны, главе республики. Также пройдет церемония вступления юношей в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а военнослужащие подразделения спецназа, воспитанники Суворовского училища и юнармейцы продемонстрируют приемы рукопашного боя.

Любой желающий сможет пройти профессиональный и психологический отбор и определить свою годность к военной службе по контракту в Вооруженных силах России. Специалисты жилищного обеспечения по Северо-Кавказскому региону разъяснят информацию по обеспечению военнослужащих по контракту служебным жильем и включению в накопительно-ипотечную систему.

Вместе с Главой республики и города с приветственной речью в адрес участников и гостей акции, выступит командование 58 общевойсковой армией ЮВО. В заключение поздравительной речи будут вручены ведомственные награды и присвоены воинские звания, отличившимся военнослужащим ЮВО а также целевые жилищные займы и ключи от служебных квартир.

Для статического показа будет представлено более 30 единиц новейшего вооружения, военная техника, современная экипировка военнослужащего и стрелковое оружие, в том числе бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивная система залпового огня «Град-М», гаубичная и минометная артиллерия, а также автоматические и противотанковые гранатометы, инженерная техника и техника войск РХБ защиты.

Перед жителями и гостями города выступят артисты Центрального дома Российской армии и ансамбля песни и пляски Южного военного округа и другие эстрадные творческие коллективы города Владикавказа.

На территории парка также будет развернута полевая кухня, где всем желающим будет предложено попробовать солдатскую кашу с тушенкой и чаем.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа