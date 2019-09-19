Специалисты радиоэлектронной борьбы Южного военного округа под Волгоградом перехватили управление дронами условного противника

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Подразделения радиоэлектронной борьбы Южного военного округа в ходе двухсторонних тактических учений, отработали возможность подавления бортовых комплексов навигации и управления беспилотных летательных аппаратов условного противника на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Специалисты РЭБ отработали задачи по перехвату управления беспилотными аппаратами условного противника и посадке их на свою территорию с целью изъятия разведывательной информации. В качестве БЛА условного противника были использованы дроны гражданского производства и беспилотные аппараты, стоящие на вооружении ЮВО.

Перехват управления дронами военнослужащие осуществляли с помощью новейших автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы.

Всего в розыгрыше тактических эпизодов учения принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники, в том числе танки Т-90А, машины пехоты БМП-3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», бронетранспортеры. Для ведения разведки с воздуха и видеофиксации практических действий войск задействованы расчеты БЛА.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа