Саперы Южного военного округа уничтожили «Коктейли Молотова» времен Великой Отечественной войны, найденные в Волгоградской области
Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили бутылки с зажигательной смесью, найденные в Светлоярском районе Волгоградской области.
Заявка на разминирование в соединение поступила через военный комиссариат области. Опасная находка была обнаружена поисковиками любителями в степи неподалеку от рабочего поселка Южный, при проведении раскопок.
Специалистами группы разминирования находка была классифицирована как 8 бутылок с зажигательной смесью, которые во времена Великой Отечественной войны в народе назывались «Коктейль Молотова».
Саперы извлекли бутылки и уничтожили на месте.
С начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено более 1,4 тыс. боеприпасов различного калибра.
Источник: Пресс-служба Южного военного округа
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