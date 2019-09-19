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Саперы Южного военного округа уничтожили «Коктейли Молотова» времен Великой Отечественной войны, найденные в Волгоградской области

Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили бутылки с зажигательной смесью, найденные в Светлоярском районе Волгоградской области.

Заявка на разминирование в соединение поступила через военный комиссариат области. Опасная находка была обнаружена поисковиками любителями в степи неподалеку от рабочего поселка Южный, при проведении раскопок.

Специалистами группы разминирования находка была классифицирована как 8 бутылок с зажигательной смесью, которые во времена Великой Отечественной войны в народе назывались «Коктейль Молотова».

Саперы извлекли бутылки и уничтожили на месте.

С начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено более 1,4 тыс. боеприпасов различного калибра.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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