Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии завершили полевой выход обороной морского побережья

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Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в Дагестане в рамках полевого выхода отработали задачи подъема по тревоге в составе ротно-тактических групп, совершили марши на бронетехнике из пункта временной дислокации в районы сосредоточения комбинированным способом.

Прибыв в район выполнения задач, морпехи заняли противодесантную оборону участка морского побережья отработав действия по высадке десанта и техники способом «корабль-берег» с задействованием бронемашин БТР-82А, отразили высадку отряда морского десанта «противника» с ведением контратаки и восстановлением участка обороны.

Военнослужащие также выполнили стрельбы из артиллерийских установок, артиллерийского вооружения бронетранспортеров БТР-82А и штатного стрелкового оружия.

Основной целью полевого выхода являлась – проверка боевой готовности подразделений морской пехоты, совершенствование боевой слаженности при подготовке и ведении наступления и действий в обороне перед началом батальонно-тактического учения.

В учении приняло участие более 500 военнослужащих морской пехоты, задействовано около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Завершилось учение совершением марша подразделений в пункты постоянной дислокации.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа