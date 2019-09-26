Экипажи боевых вертолетов Южного военного округа при поддержке беспилотной авиации уничтожили замаскированные позиции условного противника

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В ходе летно-тактического учения экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-35М и Ми-28Н «Ночной охотник» отдельного вертолетного полка Южного военного округа уничтожили колонну бронетехники условного противника на Северном Кавказе.

Согласно легенде учения, в лесном массиве на территории одного из регионов Северной Осетии были обнаружены замаскированные командные пункты, военная техника и личный состав условного противника.

На начальном этапе учения с помощью беспилотной авиации была проведена разведка местности в указанном районе, в ходе которой было подтверждено скопление войск.

Экипажи армейской авиации совершили несколько учебно-боевых вылетов и пуском неуправляемых авиационных ракет уничтожили около 20 единиц вооружения и военной техники, а также объекты инфраструктуры лагеря условного противника.

В учебно-боевых задачах было задействовано до 10 вертолетов отдельного полка ЮВО, и привлечено более 40 военнослужащих летного состава и подразделений обеспечения.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа