/Военные новости/

Экипажи боевых вертолетов Южного военного округа при поддержке беспилотной авиации уничтожили замаскированные позиции условного противника

В ходе летно-тактического учения экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-35М и Ми-28Н «Ночной охотник» отдельного вертолетного полка Южного военного округа уничтожили колонну бронетехники условного противника на Северном Кавказе.

Согласно легенде учения, в лесном массиве на территории одного из регионов Северной Осетии были обнаружены замаскированные командные пункты, военная техника и личный состав условного противника.

На начальном этапе учения с помощью беспилотной авиации была проведена разведка местности в указанном районе, в ходе которой было подтверждено скопление войск.

Экипажи армейской авиации совершили несколько учебно-боевых вылетов и пуском неуправляемых авиационных ракет уничтожили около 20 единиц вооружения и военной техники, а также объекты инфраструктуры лагеря условного противника.

В учебно-боевых задачах было задействовано до 10 вертолетов отдельного полка ЮВО, и привлечено более 40 военнослужащих летного состава и подразделений обеспечения.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

Просмотров: 153 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Объединение «Карусели» и «Перекрестка» назвали предвестником кризиса

Запрос кредитного рейтинга без согласия потребителя. Чем это опасно?

"Ничего не запретишь". Эксперт по этикету оценила наряд Зеленской в ООН

Балконные запреты: без курения, шашлыков и свечей

В Оренбурге обсудили меры по борьбе с нелегальным оборотом алкогольной и табачной продукции

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!