Более 160 подразделений Южного военного округа претендуют на присвоение наименования «ударное»

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Комиссия Минобороны РФ проверит более 160 подразделений Южного военного округа на присвоение им почетного наименования «ударных».

К проверкам, которые будут проводиться на 15 общевойсковых полигонах ЮВО, расположенных на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, будут привлечены мотострелковые, танковые подразделения общевойсковых армий, десантно-штурмовые роты морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.

В ходе работы комиссии военнослужащие сдадут экзамены по тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия, а также из вооружения боевых машин пехоты и танков с ходу и в движении по неподвижным и движущимся целям. Кроме того, каждое подразделение пройдет испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, а также по защите от оружия массового поражения.

По результатам проверки подразделений, представленных к присвоению наименования «ударных», комиссией Минобороны РФ будет принято решение на соответствие подразделений установленным требованиям.

Кроме того, 77 подразделений родов войск и специальных войск ЮВО также смогли выполнить нормативы боевой подготовки в прошлом году на твердую «хорошую» оценку, что дает им право претендовать на почетное звание «ударных».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа