Артиллеристы Южного военного округа провели боевое слаживание с боевой стрельбой на полигоне под Волгоградом

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Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа провели боевое слаживание дивизионов с боевой стрельбой в рамках лагерного сбора на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Военнослужащие выполнили около 50 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 12 км, в том числе с закрытых огневых позиций. После каждой огневой задачи артиллеристы совершали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые огневые позиции.

Артиллерийские расчеты выполнили нормативы по тактической, огневой, инженерной подготовкам, проведены тренировки по управлению огнем штатных подразделений. При этом было израсходовано более 200 снарядов, более 100 различных мин и гранат, а также более 5 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия разного калибра.

В лагерном сборе принимают участие около 500 артиллеристов и задействовано более 100 единиц техники, в том числе 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Мста-С», 120-мм орудия «Хоста», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа