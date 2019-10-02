На Кубани стартовало совместное российско-пакистанское учение подразделений спецназа «Дружба-2019»

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В Краснодарском крае на полигоне Молькино состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-пакистанского военного учения «Дружба-2019».

В ней приняли участие более 100 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан, а также более 100 юнармейцев.

С напутственным словом к участникам учения обратились командующий 49 общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Михаил Зусько и военный атташе посольства Пакистана в России по вопросам обороны бригадный генерал Мухаммад Ирфан Хан.

«Учение «Дружба-2019» очень важное для нас мероприятие. Мы рады обмену профессиональным опытом военнослужащих наших стран, а также укреплению сотрудничества в военной сфере России и Пакистана. Желаю, чтобы и наша рота, и ваше подразделение на этих учениях извлекли только пользу, учились друг у друга и поделились опытом. Рад приветствовать на нашей земле, объявляю учение открытым», – прокомментировал Михаил Зусько.

«Я очень рад, что наши вооруженные силы имеют возможность проявить себя в этом учении. Россия и Пакистан – две страны в мире, у которых имеется богатый опыт удачной борьбы с терроризмом. Я надеюсь, что наша дружба и наше сотрудничество продолжат развиваться в том же ключе. Наши народы, наши страны имеют очень много общего. Несмотря на то, что мы говорим на разных языках и культуры наши отличаются, мы вместе боремся против международного терроризма. Я надеюсь, что в дальнейшем мы продолжим развиваться в этом векторе», – отметил Мухаммад Ирфан Хан.

В учении военнослужащие двух стран отработают взаимодействие при выполнении широкого спектра задач, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, при ведении разведывательно-поисковых и засадных действий с применением авиации и технических средств разведки.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа