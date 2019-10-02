Подразделения военной полиции Южного военного округа, прибывшие из Сирийской Арабской Республики, торжественно встретили в Дагестане
На территории мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного на территории Республики Дагестан, прошел торжественный митинг, посвященный встрече подразделений военной полиции из Сирийской Арабской Республики.
Личному составу батальона военной полиции вручили ведомственные и государственные награды.
На родной земле прибывших военнослужащих встретили представители руководства Минобороны РФ и военного округа, администрации республики, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.
Руководство военной полиции поблагодарило личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленный за пределами нашей Родины при охране гражданских объектов, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении гуманитарных коридоров в зонах деэскалации.
Домой вернулись около 300 военнослужащих ЮВО после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Самолетами ИЛ-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на военный аэродром в Северной Осетии.
Военные полицейские выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций.
Источник: Пресс-служба Южного военного округа
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