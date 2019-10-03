Инженеры Южного военного округа и Минобороны Армении обеспечат свои войска питьевой водой и электроснабжением в ходе совместного учения

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Подразделения инженерных войск российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Армении на совместном российско-армянском двустороннем батальонном тактическом учении на межвидовом полигоне Баграмян обеспечат батальонные тактические группы питьевой водой и электроснабжением.

В ходе учения проводится инженерное оборудование объектов и позиций военной техники, а также применяется весь спектр современных образцов средств инженерного вооружения, оснащения и экипировки.

Ежедневная инженерная разведка и разминирование мест проведения этапов розыгрыша учения проводятся саперами в комплектах защиты с применением переносных искателей неконтактных взрывных устройств «Коршун», искателей проводных линий управления инженерными боеприпасами.

В местах размещения военнослужащих оборудованы пункты добычи и очистки воды с использованием станций комплексной очистки СКО-10 и мобильных комплексов доочистки и консервирования воды.

В палаточных лагерях и полевых подвижных пунктах управления проведена маскировка с использованием маскировочных комплектов МКТ4П, МКТ-4Л, МКТ-3ЛР, УМВ-1, а для постоянного электроснабжения применяются электрогенераторы ЭД-1000 и ЭД-100

В совместном российско-армянском двустороннем батальонном тактическом учении принимают участие более 1 тыс. военнослужащих и задействовано около 500 единиц военной и специальной техники ЮВО и вооруженных сил Республики Армения, в том числе: истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа