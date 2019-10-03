Разведывательные подразделения в Абхазии в ходе учения ликвидировали группу незаконного вооруженного формирования в горах

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Личный состав разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в рамках лагерного сбора выполнил учебно-боевые задачи по ликвидации группы незаконного вооруженного формирования условного противника в горах.

На полигоне Цабал в условиях горно-лесистой местности в ходе тактико-специального учения разведгруппы, вооружившись снайперскими винтовками «Винторез», пулеметами «Печенег» и другим стрелковым оружием, совершили поисково-разведывательные действия в указанном районе.

Обнаружив место дислокации условного противника, военнослужащие передали по средствам связи координаты объектов на командный пункт.

Окружив «террористов», скрытно передвигаясь боевыми «двойками», разведчики успешно осуществили атаку на укрепленные позиции условного противника. В результате налета удалось взять пленного и захватить документы с важной информацией.

В роли группы НВФ было задействовано порядка 15 военнослужащих соединения.

Для выполнения задач применялись различные современные технические средства, в т.ч. переносной комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

С целью приближения обстановки к боевым условиям использовались имитационные заряды ИМ-120 и холостые патроны к стрелковому оружию.

Всего в учебных мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 300 военнослужащих базы.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа