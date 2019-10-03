«Ударные» подразделения Каспийской флотилии подтвердят свои почетные наименования

/Военные новости/

Военнослужащие Каспийской флотилии из состава подразделений, именуемых «ударными», приступили к сдаче экзаменов, нормативов и зачетов на подтверждение почетных наименований.

Личному составу подразделений воинских частей и соединений КФл предстоит продемонстрировать комиссии свои знания функциональных обязанностей, их практическое применение, а также пройти проверку, сдать зачеты и экзамены по физической подготовленности, тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия, а также из вооружения модернизированных БТР-82А с ходу и в движении по неподвижным и движущимся целям, выполнить упражнение контрольных стрельб из штатного оружия на оценку не ниже «хорошо».

Кроме того, каждое подразделение пройдет испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, а также по защите от оружия массового поражения.

По результатам проверки подразделений КФл, представленных к присвоению наименования «ударное», комиссией будет принято решение на соответствие их установленным требованиям.

В числе таковых на КФл сегодня ракетный корабль «Дагестан», малый ракетный корабль «Град Свияжск», малый артиллерийский корабль «Астрахань», базовый тральщик «Магомед Гаджиев», а также два подразделения морской пехоты.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа