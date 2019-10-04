Спецназ Южного военного округа на Кубани подорвал опоры моста на российско-пакистанском учении «Дружба-2019»

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В Краснодарском крае в ходе совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2019» специалисты минно-подрывного дела спецназа Южного военного округа продемонстрировали свои навыки и умения пакистанским коллегам по уничтожению элементов конструкций моста.

Спецназовцы скрытно установили заряды общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте и на удаленной дистанции произвели подрыв.

Кроме того, зарубежным гостям были представлены варианты изготовления самодельных мин, способы их маскировки, а также способы их обнаружения и обезвреживания.

Учение на полигоне Молькино будет проходить до 11 октября, в нем принимают участие более 100 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.

Целью учения является обмен опытом между подразделениями спецназа, полученным в ходе ведения современных боевых действий.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа