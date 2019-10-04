В Армении разведчики Южного военного округа выполнили учебно-боевые задачи в ходе совместного двустороннего батальонного тактического учения на полигоне Баграмян

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Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа и Минобороны Армении на совместном двустороннем батальонном тактическом учении отразили атаку условного противника в горной местности на межвидовом полигоне Баграмян.

Разведчики выполнили учебно-боевые задачи по совместному поиску объектов и узлов связи условного противника, передали координаты и разведданные на пункт управления с использованием комплексов разведки, управления и связи «Стрелец». На вертолетах армейской авиации выполнили передислокацию в тыл условного противника в составе аэромобильных групп, провели налет, захват пленных и секретных документов, отход и эвакуацию условно раненных военнослужащих.

При выполнении задач в системе разведывательного ударного (огневого) контура военнослужащие отрабатывают маскировку, оказание первой медицинской помощи, задачи артиллерийских и авиационных наводчиков, а также ориентирование на местности с помощью системы ГЛОНАСС.

К тактическому учению под руководством командира соединения полковника Николая Мартынюк и командующего объединенной группировкой войск (сил) генерал-майора Тиграна Парваняна привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано более 500 единиц военной специальной техники. Среди задействованной техники боевые машины пехоты, танки, бронетранспортеры, современные комплексы разведки, управления и связи, а также истребительная, штурмовая, беспилотная и армейская авиация.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа