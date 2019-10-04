Военнослужащие Южного военного округа организовали цифровую связь в горах в ходе учения в Абхазии

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В рамках полевого выхода на полигоне Цабал в Абхазии личный состав подразделения связи российской военной базы Южного военного округа организовал высокоскоростную цифровую связь в горах.

Военнослужащие, используя современный мобильный комплекс связи «Редут», выполнили развертывание полевого подвижного пункта управления и узла связи.

Офицеры и солдаты выполнили нормативы по приему и передаче информации, развертыванию 32-метровых антенных мачт на машинах связи, а также способствовали образованию цифровых каналов связи и трактов со скоростями передачи до 2 Мбит/сек.

Комплекс «Редут» позволяет объединить различные средства связи в единую радиосеть. Разработанный по модульному принципу комплекс даёт возможность применять современные технологии и одновременно взаимодействовать со старыми системами связи.

Также в ходе трехдневного учения военнослужащие выполнили задачи по оперативной настройке видеоконференцсвязи, провели тренировку по связи в различных диапазонах частот, нормативы по развертыванию и подготовке к работе всех штатных машин связи.

Всего в полевом выходе задействовано более 50 единиц техники, в том числе станции радиосвязи «Артек» на бронетранспортерах БТР-80 и радиорелейной связи «Л1» на базе вездехода «КамАЗ».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа