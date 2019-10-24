Россия перебросила в Сербию дивизион С-400 для учений

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Дивизион С-400 и батарея «Панцирь-С» переброшены в Сербию, где впервые примут участие в учении за рубежом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Министерства обороны России.

«Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолётами ВКС России на территорию Сербии», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Как отмечается, они примут участие во втором этапе совместных учений по противовоздушной обороне «Славянский щит — 2019».

Указывается, что дивизион С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» впервые примут участие в учении на территории зарубежного государства.

Ранее расчёты С-400 сбили все ракеты-мишени «Фаворит РМ» в ходе стрельб в Астраханской области.

20 сентября на боевое дежурство на Новой Земле заступил полк ПВО Северного флота, который оснащён системами С-400.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/680311-s-400-serbiya-ucheniya?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications