Совместные расчеты ЗРК «Бук-М2Э» России и Египта приступили к выполнению учебно-боевых задач на учении войск ПВО «Стрела дружбы-2019»

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Сводные боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э» России и Египта приступили к практическим действиям в сложных условиях африканской пустыни.

«В ходе первых совместных практических занятий на комплексах «Бук» военнослужащие выполнили нормативы по топопривязке и вводу исходных данных, переводу техники в различные степени боевой готовности», – рассказал командир батареи капитан Максим Савич.

«Общение и обмен опытом с египетскими военнослужащими на начальном этапе учения происходит с помощью переводчика, как на арабский, так и на русский языки», – пояснил начальник расчета самоходной огневой установки старший лейтенант Алексей Омельченко. «Все органы управления техники на русском языке, что ещё больше упрощает нам взаимодействие между собой в составе сводного расчета. Все у нас получается с первых совместных действий», – добавил старший лейтенант.

Совместное российско-египетское учение войск ПВО «Стрела Дружбы-2019» проводится в период с 26 октября по 7 ноября на территории учебного тактического центра войск ПВО Арабской Республики Египет и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

В совместном учении от Министерства обороны Российской Федерации принимает участие более 100 зенитчиков Южного военного округа из подразделений, дислоцированных в Волгоградской области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Крыму.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа