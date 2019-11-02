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В российской военной базе в Абхазии стартовал месячник здорового образа жизни

В российской военной базе Южного военного округа в Абхазии стартовал месячник «За здоровый образ жизни».

Программа месячника нацелена на укрепление здоровья военнослужащих путем осуществления комплекса психолого-педагогических и профилактических мероприятий.

В ходе месячника будут проведены около 30 профилактических бесед, встреч, круглых столов и информационно-воспитательных занятий с личным составом о вреде курения, запрещения употребления наркотических веществ и спиртных напитков.

Все мероприятия направлены на пропаганду здорового образа жизни среди военнослужащих, воспитание культуры здоровья и распространение идей здорового образа жизни.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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