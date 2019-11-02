Военные полицейские на Кубани провели учение в городских условиях

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В Краснодарском крае на полигоне Молькино военнослужащие подразделения военной полиции Южного военного округа провели тактико-специальное учение по выполнению учебно-боевых задач в городских условиях.

В ходе практической части учения военные полицейские применили тактические приемы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов, в сложных условиях ведения боя в населенном пункте.

Для усложнения тактической обстановки военнослужащие выполнили различные задачи по скрытному подходу к захваченным условными террористами зданиям, блокированию и уничтожению «нападавших».

Особое внимание было уделено использованию городских объектов для организации огневых позиций, также были отработаны элементы перемещения в парах, четверках с организацией прикрытия групп.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было задействовано значительное количество средств имитации, в том числе дымы, взрывпакеты и специальная автомобильная техника военной полиции.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа