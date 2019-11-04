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Проводится отбор новобранцев в роту почетного караула в Волгограде

Около 50 новобранцев пополнят ряды роты почетного караула мотострелкового соединения Южного военного округа для несения службы в зале воинской славы памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде, в ходе осеннего призыва на военную службу.

Право проходить службу в РПК военнослужащие получают после тщательного отбора. Основные требования: безупречное состояние здоровья, физическая подготовка, рост не ниже 180 см, успешные показатели психологического тестирования.

Военнослужащим предстоит в совершенстве овладеть строевыми приемами и движениями за год. Поэтому уже с первых дней службы приоритетной является строевая подготовка, на которую в год отводится около 800 часов. Также особое внимание уделяется занятиям физической подготовки, где дополнительно включен комплекс упражнений для растяжки на хореографических станках в специальном классе.

Кроме несения караульной службы на Мамаевом кургане, личный состав роты Почетного караула постоянно принимает активное участие в различных торжественных мероприятиях в Волгоградской области и на территории ЮВО.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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