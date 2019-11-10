Военный эксперт оценил операцию против финансистов ИГ* в Дагестане

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В Дагестане выявлена структура сбора денег для "Исламского государства"*, есть задержанные. Военный эксперт Владимир Богатырев прокомментировал эту информацию.

В Дагестане задержаны "финансисты" группировки "Исламское государство"*, сообщили в ФСБ.

"По заданию эмиссаров члены законспирированной ячейки <...> организовали ресурсное обеспечение деятельности международной террористической организации, для чего ими было собрано не менее десяти миллионов рублей", ? сказано в пресс-релизе, который цитирует РИА Новости.

Уточняется, что задержаны две женщины ? 24 и 33 лет. В прошлом году они познакомились через интернет с боевиком, который в 2015-м уехал в Сирию воевать за террористов и с тех пор находится в международном розыске.

Женщины согласились помочь собирать деньги для ИГ* и начали переводить средства через платежные системы и банковские карты.

В ходе обысков у них изъяли средства коммуникации, платежки и чеки. Подозреваемые уже дали показания. Задержанные перевели лишь 239 тысяч и 151 тысячу рублей, кто предоставил им остальные 9,6 миллиона, пока не ясно. Следователи выясняют, кто еще входил в ячейку.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik прокомментировал эту информацию.

"Борьба с ИГ* является одной из важнейших задач российских спецслужб во главе с ФСБ. Я говорю "во главе", потому что это комплексные меры, в которых задействована вся система безопасности страны. В настоящее время на территории России, стран Центральной Азии и Ближнего Востока находятся законспирированные ячейки ИГ*, с которыми ведется активная борьба. По некоторым данным, представителей ИГ* на территории России может находиться до двух тысяч человек, ФСБ постоянно выявляет эти ячейки. Поэтому операция, проведенная в Дагестане, является очень важной", ? сказал Владимир Богатырев.

По его словам, отрезать террористов от источников финансирования – важнейшая задача спецслужб.

"Одна из задач спецслужб России и других стран СНГ, стран, входящих в Договор о коллективной безопасности, состоит в том, чтобы пресекать не только деятельность активных вооруженных боевиков, но и тех структур, которые пытаются путем отмыва денег и иными способами организовать финансирование структур ИГ*. Важно объединять страны СНГ, страны ОДКБ и другие страны Совета Европы, в том числе, входящие в ЕС, с тем, чтобы гарантированно отрезать ИГ* от получения финансирования", ? отметил Владимир Богатырев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/